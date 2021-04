Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : nouveau zénith à 596,8E, capitalisation de 300MdsE Cercle Finance • 13/04/2021 à 18:22









(CercleFinance.com) - LVMH inscrit un nouveau zénith à 596,8E (plus de 20 records absolus depuis le 1er janvier), c'est la 1ère fois qu'une entreprise européenne atteint une capitalisation de 300MdsE. Avec l'annonce d'une hausse de +30% du chiffre d'affaire et de +52% de la branche maroquinerie/mode, de nouveau plus hauts sont prévisibles dès ce 15 avril. Le titre n'est plus très loin de doubler de valeur par rapport à son plancher de 324E... soit un objectif de 648E.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.86%