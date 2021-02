Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : nouveau zénith 541E, 271MdsE de 'capi', détrône Nestlé Cercle Finance • 09/02/2021 à 18:52









(CercleFinance.com) - LVMH inscrit un nouveau zénith à 541E (537E en clôture): avec 271MdsE de 'capi', le N°1 mondial du luxe détrône Nestlé, avec 'seulement' 260MdsE de capitalisation. Avec le franchissement des 525E, LVMH s'ouvre le chemin des 560E, c'est à dire un doublement de valeur par rapport au plancher des 280E du 16 mars 2020.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.72%