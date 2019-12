Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : nouveau record de clôture battu à plus de 410E Cercle Finance • 20/12/2019 à 17:52









(CercleFinance.com) - En cette séance des '4 sorcières', les vedettes de l'année 2019 étaient naturellement à l'honneur: LVMH a battu un nouveau record à 410,50E. Le record absolu de clôture au plus haut du jour peut -techniquement- constituer un signal de continuation de la hausse... mais attention le titre n'a fait qu'égaler son record absolu des 411E du 27 novembre et 16 décembre dernier: gare à l'ébauche d'un triple-top.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +2.05%