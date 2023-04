LVMH : nouveau record après un très bon premier trimestre

(AOF) - L’action LVMH (+3,50% à 865,90 euros) affiche la plus forte hausse du CAC 40, entrainant Hermès et Kering dans son sillage au lendemain de la publication d’une performance trimestrielle bien plus solide que prévu. Sur les trois premiers mois de 2023, le numéro un mondial du luxe a réalisé des ventes de 21 milliards d’euros, en croissance organique de 17 %. Le consensus Bloomberg s’élevait à seulement 9%. L’activité Mode & Maroquinerie, qui est la plus importante du groupe, a enregistré une croissance interne de 18 % de ses ventes à 10,73 milliards d’euros.

Les attentes des analystes ont été largement dépassées : ils anticipaient en moyenne une progression de 10%. Selon Deutsche Bank, l'activité Mode & Maroquinerie compte pour 50% dans la surperformance du groupe. A Conserver, l'analyste relève son objectif de cours de 805 euros à 845 euros.

La Distribution sélective s'est aussi distinguée en affichant la croissance organique la plus importante : +28% à 3,96 milliards d'euros. " Sephora réalise une performance exceptionnelle sur le trimestre et continue de gagner des parts de marché ", souligne LVMH. " La dynamique est particulièrement soutenue en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient ". Deutsche Bank lui attribue 30% de la surperformance de LVMH.

Le groupe d'activités Montres & Joaillerie a affiché une croissance interne de 11 % de ses ventes à 2,59 milliards d'euros et l'activité Parfums & Cosmétiques une progression de 10% de ses revenus à 2,11 milliards d'euros.

Enfin, l'activité Vins & Spiritueux a réalisé une croissance interne de 3 % de ses ventes de 1,69 milliard d'euros.

" L'Europe et le Japon, en forte progression, bénéficient d'une forte demande de la clientèle locale et des voyageurs internationaux ; les Etats-Unis, en croissance, réalisent une performance soutenue ", a commenté la société. Le Japon et l'Europe ont connu une croissance organique de respectivement 34% et 24% et les Etats-Unis de 8%.

L'Asie connaît un rebond important faisant suite à la levée des restrictions sanitaires : 14%.