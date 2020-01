LVMH : nouveau record absolu, finit au zénith à 424,5E

(CercleFinance.com) - On prend les stars de 2019 et on recommence : LVMH inscrit un nouveau record absolu et finit au zénith à 424,5E.

Le titre ouvre un 'gap' au-dessus des 418,8E et teste le sommet de son canal ascendant moyen terme: le gain dépasse 63% en 1 an et un doublement par rapport à son plancher de 243E 'donne' un objectif de 486E, soit 15% de potentiel.