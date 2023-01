Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : nouveau record absolu au-delà des 770E information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - LVMH poursuit son rally haussier amorcé vers 600E le 13 octobre dernier et inscrit un nouveau record absolu au-delà des 770E (le précédent remontait au 2 février 2022, à 738E): le titre n'est pas loin des +30% et va probablement tester les 780E rapidement...et pourquoi pas 800E (doublement par rapport au 4/11/2020).

La capitalisation de LVMH vient de dépasser celle de Tesla ce matin (375Mds$) et serait le premier à atteindre 400MdsE de capitalisation en Europe.



Le titre reste plus que jamais la locomotive du CAC40.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.30%