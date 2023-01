Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: nouveau PDG pour Louis Vuitton information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination de Pietro Beccari, qui dirige Christian Dior Couture depuis 2018, comme PDG de Louis Vuitton, succédant à Michael Burke qui va prendre de nouvelles fonctions directement auprès du PDG du groupe de luxe, Bernard Arnault.



Delphine Arnault, directrice générale adjointe de Louis Vuitton, chargée de superviser l'ensemble des activités produits, depuis 2013, succède à Pietro Beccari en tant que PDG de Christian Dior Couture.



Charles Delapalme, directeur général adjoint de Christian Dior Couture, chargé de superviser les activités commerciales, depuis 2018, est nommé quant à lui directeur général délégué de Christian Dior Couture.



Stéphane Bianchi, PDG de la division montres & joaillerie, supervisera désormais également les maisons Tiffany et Repossi qui rejoignent cette division. L'ensemble de ces changements prendront effet au 1er février.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +1.20%