LVMH : nouveau directeur artistique pour Kenzo

Cercle Finance • 15/09/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - LVMH fait part de la nomination, par le PDG de LVMH Fashion Group Sidney Toledano, du créateur japonais Nigo au poste de directeur artistique de la maison Kenzo, nomination qui prendra effet à compter du 20 septembre. 'L'arrivée d'un créateur japonais extrêmement talentueux nous permettra d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la maison que Takada Kenzo a fondée', commente Sidney Toledano, membre du comité exécutif du groupe de luxe.

