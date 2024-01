Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: nominations dans la division Montres & Joaillerie information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - LVMH annonce une série de nominations au sein de la division Montres & Joaillerie, effectives depuis le 1er janvier.



Ainsi, Frédéric Arnault, p.d.-g. de TAG Heuer depuis 2020 est nommé p.d.-g. de la division Montres de LVMH, supervisant Hublot, TAG Heuer et Zenith.



Par ailleurs Julien Tornare, p.d.-g. de Zenith depuis 2017 est nommé p.d.-g. de TAG Heuer.



Enfin, Benoit de Clerck succède à Julien Tornare en tant que p.d.-g. de Zenith.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.28%