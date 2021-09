Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : nomination de Camille Miceli chez Pucci information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la nomination de Camille Miceli au poste de Directrice Artistique de la Maison Pucci. Depuis 2014, Camille Miceli occupe le poste d'Accessories Creative Director pour la Maison Louis Vuitton.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +3.19%