LVMH : nomination de Berta de Pablos-Barbier

(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination de Berta de Pablos-Barbier au poste de Présidente-directrice générale de Moët & Chandon, Dom Pérignon et Mercier, à compter du 1er janvier 2021. Elle sera membre du Comité Exécutif de Moët Hennessy. Elle succède ainsi à Stéphane Baschiera qui, après 24 ans de carrière au sein de la division Vins & Spiritueux de LVMH, se consacrera pleinement à ses projets personnels. ' Grâce à sa formation initiale en agronomie, Berta saura appréhender le domaine de la viticulture et de la vinification. Je suis convaincu qu'avec le soutien de ses équipes, elle jouera un rôle déterminant dans l'évolution des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon et Mercier ' a commenté Philippe Schaus, Président-directeur général de Moët Hennessy.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +2.96%