LVMH: Morgan Stanley dégrade à son tour, le titre trébuche

(CercleFinance.com) - Le titre LVMH accuse vendredi la plus forte baisse du CAC 40 après un abaissement de recommandation de Morgan Stanley, qui vient solder une semaine boursière difficile pour le géant du luxe.



Vers 14h10, l'action cède 1,3% pour repasser sous le seuil des 700 euros, ce qui porte à près de 2% son repli sur l'ensemble de la semaine.



Dans une note diffusée dans la matinée, Morgan Stanley indique avoir ramené son conseil sur LVMH de 'surpondérer' à 'pondération en ligne', avec un objectif de cours réduit de 860 à 790 euros.



D'après l'intermédiaire, le groupe français devrait continuer à gagner des parts de marché au sein d'un secteur 'structurellement séduisant', ce qui ne l'empêche pas de penser que son cours de Bourse évoluera sans grande direction au cours des mois qui viennent.



L'analyste justifie sa prédiction par la détérioration générale de la demande constatée en cette fin d'année 2023, qui devrait selon lui s'accompagner d'un début d'année 2024 compliqué au vu de la base de comparaison élevée de 2023.



Morgan Stanley dit par ailleurs s'inquiéter du risque posé par la forte dépendance du groupe, et du secteur dans son ensemble, aux consommateurs chinois.



Cette dégradation survient après une série de commentaires défavorables sur la valeur, Stifel ayant abaissé hier de 800 à 775 euros son objectif de cours sur le titre, tout en renouvelant sa recommandation d'achat.



Dans une note, le courtier explique avoir une nouvelle fois revu à la baisse ses estimations de résultats sur le groupe français au vu de la récente détérioration du marché du luxe.



En baisse de plus de 10% sur les trois mois écoulés, le titre n'affiche plus qu'un maigre gain de l'ordre de 2% depuis le début de l'année.



'Il n'est probablement pas inopportun d'accumuler des positions sur LVMH dans la zone actuelle sur une optique de moyen-terme', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Il me semble que le signal précis d'un retour en tendance haussière se fera seulement au-dessus de 737 euros', prévient-il.





