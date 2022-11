Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: Moody's relève sa perspective information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Tout en confirmant sa notation à long terme 'A1' et à court terme 'P-1' sur LVMH, Moody's relève sa perspective de 'stable' à 'positive', pour 'refléter sa solide performance opérationnelle depuis l'attribution de la notation en juillet 2019'.



Cette performance s'est traduite, selon l'agence de notation crédit, par une augmentation de taille et une amélioration de la rentabilité, ainsi que par de solides paramètres de crédit, qui se sont rapidement redressés après l'acquisition de Tiffany.



Malgré un environnement macroéconomique plus difficile, Moody's voit le géant français du luxe bien positionné pour continuer à surperformer dans son secteur, et estime qu'il renforcera encore ses paramètres de crédit au cours des 12 à 18 prochains mois.





