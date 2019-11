LVMH : Moody's maintient sa note malgré Tiffany

(AOF) - Moody's a confirmé sa note "A1" sur LVMH après l'acquisition de Tiffany. La perspective est stable. Vincent Gusdorf, vice président de Moody's - senior credit officer et analyste en chef de LVMH reconnaît que l'opération accroît l'endettement du groupe, mais les ratios de crédit devraient se redresser grâce à la croissance des résultats et à la forte génération de cash flow. Le professionnel estime toutefois que jusqu'à ce que les ratios reviennent à des niveaux plus proches de la notation A1, LVMH n'a plus la capacité de signer une autre acquisition importante financée par endettement.