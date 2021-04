LVMH monte à 10% dans le capital de TOD'S

Commentant la transaction, ce dernier a déclaré : " Nous partageons les valeurs du luxe, de la qualité et de force d'attraction des produits. Cela peut représenter une excellente raison d'envisager d'autres opportunités à saisir dans le futur ".

(AOF) - LVMH a porté à 10% la participation qu'il détient dans Tod's contre 3,2% auparavant, a annoncé le chausseur italien. " Par cette opération, l'amitié de vingt ans entre les familles Arnault et Della Valle est renforcée " a déclaré Tod's. Le prix par action est de 33,10 euros, égal au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Tod des quinze jours de bourse précédant la signature. La transaction sera exécutée le 28 avril 2021. À l'issue de cette opération, M. Diego Della Valle détiendra, directement et indirectement, 63,64 % des actions de Tod's.

