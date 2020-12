LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE : Renfort de position sur le turbo put 38REC (38REC)

(Zonebourse.com) Le titre LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton montre actuellement quelques signes d'essoufflement au contact de la zone des 500 EUR. Ce niveau pourrait ainsi susciter quelques prises de bénéfices à brève échéance et renvoyer le titre sur les 460 EUR, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours. On utilisera le turbo PUT Citigroup 38REC qui cote 3.6 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 55% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 521 EUR, limitera le risque à -30%. Ce produit avait été conseillé précédemment à 4.21 EUR : https://www.zonebourse.com/cours/certificat/MINI-SHORT-LVMH-MOET-HE-114039303/actualite-bourse/Correction-technique-attendue-31854318/ Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli