LVMH : Moët Hennessy inaugure un nouveau centre de recherche

(CercleFinance.com) - LVMH annonce que Moët Hennessy (champagnes, spiritueux et vins d'exception) vient d'inaugurer le Centre de Recherche Robert-Jean de Vogüé consacré à l'approfondissement des connaissances et à l'évolution des pratiques viticoles.

Avec ce nouveau Centre, l'écosystème R&D de Moët et Hennessy se dote d'un outil supplémentaire pour comprendre et anticiper les enjeux environnementaux et industrielsprésents et futurs.

Les activités du centre se concentreront autour de quatre domaines de recherchepour favoriser l'innovation, à savoir la microbiologie et la biotechnologiepour analyser les micro-organismes et comprendre leur impact sur les vignobles ; la physiologie des plantespour répondre aux enjeux du changement climatique ; l'ingénierie des processus pour optimiser production et recyclabilité; et l'analyse sensorielle et la formulation pour étudier le profil sensoriel des produits à différentes étapes de la production.