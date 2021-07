LVMH : Moët et Campari s'unissent dans l'e-commerce

(AOF) - Quand le Champagne rencontre l'Aperol sur Internet. Moët Hennessy (LVMH) et l'italien Campari ont annoncé leur intention de s'associer pour investir dans le commerce en ligne de vins et spiritueux et constituer un nouvel acteur européen du secteur. Le groupe italien va transférer les parts qu'il détient dans la société de commerce en ligne de vins et spiritueux Tannico dans une nouvelle coentreprise. Aux termes de l'accord, Campari cédera la moitié des parts de la coentreprise à Moët Hennessy pour un montant de 25,6 millions d'euros en numéraire.

La coentreprise sera dirigée par l'actuel PDG de Tannico, Marco Magnocavallo.