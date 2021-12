LVMH : mise en œuvre du programme de rachat d’actions information fournie par AOF • 21/12/2021 à 08:40



(AOF) - Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, LVMH a confié ce jour à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat irrévocable portant sur l'acquisition de ses propres actions pour un montant maximum de 300 millions d'euros sur une période débutant le 21 décembre 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 15 février 2022. Le prix des actions achetées dans le cadre de ce mandat ne pourra pas dépasser la limite de 950 euros par action LVMH fixée par l'Assemblée Générale de LVMH du 28 mai 2021. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.



Pour chaque jour de la période de rachat, le prix par action à payer par LVMH sera déterminé sur la base du cours moyen de l'action pondéré par les volumes.





- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Positions géographiques solides avec des revenus de 44,7 Mds€ répartis entre la France pour 8 %, le reste de l’Europe pour 16 %, les Etats-Unis pour 24 %, le Japon pour 7 % et le reste del’Asie pour 34 % ;

- Répartition équilibrée des activitésentre les 2 métiers historiques -mode & maroquinerie pour 47 %, vins & spiritueux pour 11 %- et la distribution sélective pour 23 %, les parfums et cosmétiques pour 12 % et les montres & joaillerie ;

- Modèle opérationnel fondé sur 6 piliers: organisation décentralisée, intégration verticale de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et croissance interne ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,3 % du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président directeur général du conseil d’administration de 15 membres ;

- Situation financière très saine à mi-juin malgré une dette nette remontée à 15,3 Mds€ après l’acquisition de Tiffany, le ratio sur fonds propres atteignant 36 % contre 11 % fin 2020.



- Stratégie d’innovation au service de 3 enjeux:

- attrait des talents: Institut des métiers d’excellence de la mode, programme «inside LVMH» pour les étudiants, programme DARE pour les innovations en interne, accueil de 50 start-ups dans l’incubateur «le LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (200 brevets et « centres de recherche),

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client;

- Stratégie environnementale «LIFE 360» :

- circularité créative: écoconception à 100 % des produits et emballage zéro plastique fossile en 2030,

- transparence avec la traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement en 2030,

- engagement climat (trajectoire 15 ° et 100 % d’’énergie renouvelable pour les sites en boutiques en 2030),

- biodiversité: certification de la préservation des écosystèmes ((2026) et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas en 2030;

- Capacité à augmenter les prix dans la joaillerie et l’horlogerie, secteurs très concurrentiels;

- Forte capacité d’autofinancement -10,2 Mds€ à fin juin;

- Intégration du bijoutier américain Tiffany acquis en janvier 2021 qui entraînera un doublement des revenus de la branche joaillerie.



- Réduction des rentabilités entre branches, la maroquinerie apportant les 2/3 du résultat opérationnel avec une marge opérationnelle de près de 32 %;

- Risques de recul des ventes en Chine où seront taxés les citoyens les plus riches;

- Impact de la pandémie: hausse de 44 % des ventes au 1 er semestre et bénéfice opérationnel quasi quintuplé ;

- Ambitions 2021: vigilance, digitalisation, renforcement continu de la «désirabilité» des marques et de la qualité des produits;

- Dividende 2020 de 6 € et acompte sur dividende 2021 de 3 € attendu pour le 2 décembre.