LVMH - Matthew Williams nouveau directeur artistique de Givenchy

PARIS, 15 juin (Reuters) - Givenchy a annoncé lundi la nomination de Matthew M. Williams comme directeur artistique à compter de mardi. Matthew M. Williams sera responsable de la direction créative de l'ensemble des collections féminines et masculines de la maison de couture et présentera sa première collection pour Givenchy en octobre à Paris, précise un communiqué du groupe LVMH LVMH.PA , propriétaire de la marque. (Rédaction de Paris)

