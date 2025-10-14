 Aller au contenu principal
LVMH-Maria Grazia Chiuri nommée directrice artistique de Fendi
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:10

LVMH LVMH.PA a annoncé mardi la nomination de Maria Grazia Chiuri au poste de directrice artistique de la maison de luxe italienne Fendi.

Elle remplace à ce poste Silvia Venturini Fendi, qui fait partie de la troisième génération de la famille fondatrice, dont le départ avait été annoncé fin septembre.

(Reportage Tassilo Hummel, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

LVMH
598,2000 EUR Euronext Paris +0,05%
