LVMH-Maria Grazia Chiuri nommée directrice artistique de Fendi

LVMH LVMH.PA a annoncé mardi la nomination de Maria Grazia Chiuri au poste de directrice artistique de la maison de luxe italienne Fendi.

Elle remplace à ce poste Silvia Venturini Fendi, qui fait partie de la troisième génération de la famille fondatrice, dont le départ avait été annoncé fin septembre.

