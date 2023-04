Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : locomotive du CAC40 avec +5% à 848E information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - LVMH s'impose une fois de plus comme la locomotive du CAC40 avec +5% à 848E et une capitalisation qui atteint 440MdsE: le 'luxe' fait à lui seul la différence puisque le CAC40 gagne 1% et les autres places européennes sont 'sans tendance'.

Sortant par le haut d'un corridor 775/830E, LVMH s'est libéré un potentiel de progression vers 885/890E : la route des 500MdsE de 'capi' est ouverte





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +4.46%