Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : locomotive du CAC, remonte vers 724E information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 14:29









(CercleFinance.com) - LVMH, véritable locomotive du CAC (avec Hermès), remonte vers 724E et renoue avec ses meilleurs niveaux depuis le 4 juillet.

Le titre défie au passage la résistance oblique issue du zénith des 875E de la mi-mars et pourrait s'ouvrir le chemin des 753,3E, un 'gap' resté béant depuis le 7 juin.

L'objectif suivant sera 767E, l'ex-plancher du 2 mai dernier.







Valeurs associées LVMH 720,30 EUR Euronext Paris +1,45%