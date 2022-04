LVMH: les conseils des brokers avant les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 14:36

(CercleFinance.com) - LVMH va annoncer ses ventes du 1er trimestre 2022 le 12 avril au soir.



Avant cette annonce, UBS réitère sa recommandation 'achat' sur LVMH avec un objectif de cours rehaussé de 787 à 807 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 24% pour le titre du numéro un mondial du luxe.



'Les ventes du premier trimestre sont amenées à confirmer les tendances toujours solides du secteur, LVMH pouvant bénéficier de surcroît de prix supérieurs à la moyenne des pairs', estime le broker dans le résumé de sa note de recherche.



Stifel réaffirme également sa recommandation 'achat' sur LVMH mais abaisse son objectif de cours de 840 à 800 euros, dans l'attente du point d'activité du groupe français qui donnera le coup d'envoi à la saison des trimestriels pour le secteur du luxe.



'Nous nous attendons à ce que la division cruciale mode et maroquinerie affiche une croissance organique de 18% au premier trimestre, soutenue par une forte dynamique de prix et une demande en luxe se tenant bien en Europe et aux Etats-Unis', affirme le broker.



Stifel ne modifie que très marginalement ses projections pour LVMH, 'compte tenu de sa faible exposition à la Russie et des difficultés à évaluer à ce stade les conséquences futures potentielles de la guerre en Ukraine sur la demande globale pour le luxe'.



' Les indications générales données par le groupe à ce stade confirment le message donné par le président lors des résultats annuels en janvier: pas de rupture nette dans la tendance d'ensemble qui reste favorable et s'appuie comme au T4 sur des taux de croissance y/y élevés aux Etats Unis, en Europe mais aussi au Japon ' indique pour sa part Oddo.



' Pour le secteur dans son ensemble, nous pensons qu'après une croissance y/y légèrement au-dessus des +25% au T4 2021 à tcc, la croissance au T1 2022 devrait excéder visiblement les +15% ' rajoute l'analyste.



Oddo estime que la guerre en Ukraine et la flambée des cours des matières premières et du pétrole pourraient se traduire au cours des prochains mois par un coup de froid plus marqué qui pourrait finir par rattraper le luxe.



Le bureau d'analyses confirme son opinion Surperformance sur la valeur et ajuste légèrement son objectif de cours à 812E (contre 837E) qui reflète un potentiel de gain à 12 mois conséquent, proche de +20%.