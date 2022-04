LVMH: les avis des brokers après les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 15:26

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce hier soir des ventes du 1er trimestre 2022, Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre LVMH, avec un objectif de cours abaissé à 787 euros, contre 812 euros précédemment.



Le bureau d'analyses indique que le chiffre d'affaires de LVMH est ressorti à 18 003 ME au titre du 1er trimestre, soit une hausse de 23 % en organique, 5 % au-dessus des attentes.



Si le 1er trimestre a été peu impacté par l'effet des restrictions liées au Covid en Chine, ' la situation début T2 reste difficile et l'impact devrait se faire sentir plus visiblement sur le trimestre en cours ', estime Oddo.



' La conjoncture globale reste d'autant plus incertaine que la situation macro-économique aux US et en Europe apparaît précaire et pourrait conduire à un ralentissement plus visible des dépenses de luxe sur les prochains trimestres, ralentissement non avéré à ce jour il faut bien le reconnaître ', poursuit l'analyste.



Prenant en compte à la fois l'élan du 1er trimestre et la prudence du 2e trimestre, Oddo relève ses prévisions annuelles de CA de +2% et d'EBIT de 3% à 4%.



UBS confirme également son conseil à l'achat sur la valeur mais relève son objectif de cours à 826 E (contre 807 E).



' La croissance organique du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre s'est établie à +23%, supérieure aux prévisions de +19% (en ligne avec l'indice UBS de +23%). Le chiffre d'affaires total du premier trimestre a atteint 18 003 millions d'euros, soit +6% par rapport aux prévisions de 17 007 millions d'euros (+1% par rapport à l'indice UBS de 17 869 millions d'euros) ' indique le bureau d'analyses.



' Les résultats du 1er trimestre confirment la force continue de la demande de luxe, malgré les blocages en Chine ' rajoute UBS.



Invest Securities dégrade en revanche son opinion de 'achat' à 'neutre' sur LVMH avec un objectif de cours ramené de 755 à 696 euros, même s'il reconnait que le groupe 'a poursuivi sur sa lancée au premier trimestre 2022', avec une croissance organique qui 'a à peine décéléré'.



'Pour autant, le deuxième trimestre devrait commencer à montrer des signes d'un ralentissement plus marqué sur des bases de référence demandeuses, dans un contexte où le momentum de croissance de l'économie mondiale s'étiole', prévient l'analyste.



Selon Invest Securities, LVMH 'reste sensible aux fluctuations conjoncturelles, les hauts multiples de la valeur lui conférant une forte sensibilité à la hausse des taux même si les analystes semblent l'occulter dans leurs modélisations'.