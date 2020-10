LVMH : les avis des analystes après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +7% après l'annonce hier soir des chiffres de ventes sur le troisième trimestre 2020.

LVMH a réalisé des ventes de 30,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, en baisse de 21 %. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 21 % par rapport à la même période de 2019.

' Avec des ventes en recul de 7 % à périmètre et devises comparables, le Groupe connaît au troisième trimestre une amélioration sensible des tendances par rapport au premier semestre, notamment le retour à la croissance des activités Cognac et Mode & Maroquinerie ' indique le groupe.

L'activité Mode & Maroquinerie enregistre une baisse de 11 % de ses ventes à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020. Le troisième trimestre marque un fort rebond de l'activité, avec une croissance organique à deux chiffres des ventes. L'activité Vins & Spiritueux enregistre une baisse de 15 % des ventes à périmètre et devises comparables sur les neuf premiers mois de 2020 et de 3% au troisième trimestre.

Les revenus de LVMH au 3e trimestre ont créé la surprise : ils s'élèvent à 11,9 milliards d'euros, en baisse de 7%, alors que les prévisions tablaient sur une chute de 9%, voire de 12% indique Oddo. Cette performance est due à la division mode et maroquinerie, en croissance de 12% sur le trimestre.

En revanche, ' le reste est sans vraie surprise ', estime Oddo, citant le recul de la division Montres et joaillerie (-14%), de Parfums et cosmétiques (-16%), ou encore Distribution sélective (Séphora, DFS et Bon Marché, à -29%).

Oddo note toutefois un ' phénomène de rattrapage cet été dans l'ensemble de l'Occident au niveau des demandes locales '.

Dans ce contexte, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur le titre et augmente son objectif de cours à 437 euros, contre 427 euros précédemment.

Crédit Suisse réaffirme pour sa part son opinion 'surperformance' sur LVMH avec un objectif de cours relevé de 450 à 475 euros.

Le bureau d'études remonte ses prévisions pour 2020 de croissance organique des ventes, de deux points à -15%, et de profit opérationnel, de 5% à 7,4 milliards d'euros, du fait d'un meilleur mix de divisions.

Crédit Suisse relève aussi ses estimations de profit opérationnel pour 2021 et 2022 de 4%, 'grâce à des perspectives à moyen terme plus encourageantes pour LV/Dior/Hennessy'. Par ailleurs, il juge la valorisation relative 'peu exigeante'.

' Le cluster chinois fonctionne effectivement à plein régime, mais peine à compenser l'absence de relais sur les marchés de flux toujours soumis à la diète par la crise sanitaire. Cette absence de redémarrage des flux touristiques devient un facteur d'incertitudes pour 2021, alors même que 2020 avait très bien démarré ' rajoute le bureau d'analyses Invest Securities.

Invest Securities confirme son conseil neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 379 E (contre 360 E).