LVMH: les avis des analystes après les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 15:26

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des trimestriels, plusieurs bureaux d'analyses font un point sur la valeur.



Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 960 euros sur LVMH, au lendemain de l'annonce par le géant français du luxe d'une croissance organique des ventes fortement supérieure au consensus pour le premier trimestre.



'Comme toujours, la division mode et maroquinerie en a constitué le moteur avec un dépassement du consensus de 6% dans ce domaine, mais toutes les autres divisions ont également battu les attentes', explique le broker.



'Les questions-réponses très axées sur la Chine et la bonne performance à la fois auprès des locaux et des touristes de ce pays impliquent de nouveaux gains de parts de marché pour la division mode et maroquinerie au premier trimestre', poursuit-il.



UBS réitère également son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 955 E suite à la ' forte amélioration de l'ensemble des résultats au 1er trimestre ' selon l'analyste.



' La croissance organique des ventes du groupe au 1er trimestre de +17% a été supérieure aux prévisions de +10% (prévision d'UBSe de +14%). Les ventes totales du 1er trimestre ont atteint 21 035 millions d'euros, supérieur de +6% par rapport aux prévisions de 19 915 millions d'euros (+3% par rapport à la prévision d'UBSe 20 516 millions d'euros), et la division Mode & Maroquinerie (F&LG), en croissance de +18%, a battu les prévisions d'UBSe ' indique le bureau d'analyses.



Oddo maintient aussi sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 881 à 901 euros.



Le géant du luxe a publié hier soir un CA de 21 035 ME au titre du 1er trimestre, soit une croissance de 17 % par rapport à la même période un an plus tôt (contre +9 % au 4e trimestre).



Cette publication dépasse les attentes de près de 6% et témoigne ' d'un momentum fort ' souligne l'analyste.



' Le groupe note la persistance d'incertitudes d'ordre macroéconomique et se veut vigilant mais confiant, anticipant la poursuite de gains de parts de marché ', poursuit Oddo.



Le broker indique rester ' relativement prudent sur le S2 au vu de bases de comparaison plus difficiles en Asie hors Chine et en Europe et d'un marché US désormais en net ralentissement ' mais remonte néanmoins ses prévisions sur 2023 ' au-delà de l'écart positif observé sur le T1 '.



Ainsi, ' au final, nos prévisions CA/EBIT remontent de c.+2% sur la séquence 2023/2024/2025 ', conclut le bureau d'analyses.