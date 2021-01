LVMH : les avis des analystes après les résultats

(CercleFinance.com) - LVMH a vu ses ventes baisser de 17 % en 2020 par rapport à l'année précédente, à 44,65 milliards d'euros, ou de 16 % à périmètre et devises comparables.

Le résultat net part du groupe s'élève quant à lui à 4,7 milliards d'euros, en recul de 34 % d'une année à l'autre.

Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes dans la Mode & Maroquinerie ont le mieux résisté (-3% en organique), tandis que les ventes des autres secteurs reculent de manière plus nette : -14 % pour les Vins & Spiritueux, -22 % pour les Parfums & Cosmétiques, -23 % pour les Montres & Joaillerie et enfin -30 % pour la distribution sélective.

Les ventes dans la Mode & Maroquinerie ont le mieux résisté au 4ème trimestre (+18%), tandis que les ventes sur la même période des autres secteurs sont en net recul -11 % pour les Vins & Spiritueux, -15 % pour les Parfums & Cosmétiques, -2 % pour les Montres & Joaillerie et enfin -26 % pour la distribution sélective.

Oddo souligne que l'EBIT groupe ressort pour l'ensemble de 2020 à 8 305 ME, c'est près de 15% au-dessus des attentes de l'analyste et plus de 10% au-dessus de celles du consensus ce qui traduit une progression de +7% sur le seul 2ème semestre.

Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 575 E (contre 560 E).

Le bureau d'analytes indique que ces chiffres excellents traduisent une recovery spectaculaire chez Mode et Maroquinerie où la croissance des ventes sur le 2ème semestre s'est maintenue à deux chiffres avec en point d'orgue une progression organique de 18% sur le 4ème trimestre après 12% sur le 3ème trimestre.

' Tout aussi spectaculaire, la croissance de l'EBIT de la division atteint 32% sur le semestre avec une marge faciale atteignant 41% (contre 34.7% au S2 2019 et 19.5% au S1, nous tablions sur 34%) ' rajoute Oddo.

' Au sein de Mode et Maroquinerie, l'accélération de la croissance au T4 surprend par son ampleur: nous étions plus prudents que le consensus à +7% mais ce dernier un peu au-dessus des 10% a été aussi largement dépassé.

Cette accélération provient de tendances encore plus favorables au T4 par rapport au T3 en Chine et dans une moindre mesure au Japon (effet de comparaison favorable) et de demandes locales toujours bien orientées aux Etats-Unis et en Europe '.

Invest Securities estime que LVMH a publié des résultats pour 2020 incluant le 4ème trimestre dont les ventes très attendues confirment une trajectoire organique améliorée (-3%) mais extrêmement contrastée, reposant sur la seule sur performance de la Mode & Maroquinerie dont les ventes ont progressé de +18%.

' Même constat au niveau opérationnel, où les résultats du S2 doivent leur légère progression (+7%) uniquement à cette seule division (+32% en EBIT), il est vrai stratégique. LVMH fait preuve d'un optimisme prudent au titre de 2021. Renforcer l'avance du groupe sur le marché du luxe n'est pas un challenge difficile à relever. Pour le reste, difficile de prévoir le timing de la normalisation pleine et entière des conditions d'exploitation, compte tenu de l'imprévisibilité du dénouement d'une crise épidémique qui n'en finit pas ' indique l'analyste.

' Le 1er trimestre nous semble clairement instable, et déjà le second s'annonce en balance... même sur des chiffres peu demandeurs en Europe et aux USA. Au niveau d'évaluation actuel, le moindre retard de momentum pourrait être sévèrement corrigé ' rajoute Invest Securities.

L'analyste confirme son opinion neutre sur la valeur avec un outlook négatif. Il relève cependant son objectif de cours à 538 E (contre 478 E).