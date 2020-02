Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : les actionnaires de Tiffany valident l'acquisition Cercle Finance • 04/02/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - LVMH annonce ce soir que les actionnaires de Tiffany & Co ont voté à une très large majorité en faveur de l'accord relatif au projet d'acquisition de Tiffany par LVMH, lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires, qui s'est tenue aujourd'hui. 'L'accord annoncé le 25 novembre 2019 porte sur l'acquisition par LVMH des actions Tiffany à un prix de 135 dollars par action payable en numéraire. L'opération valorise la maison internationale de haute joaillerie Tiffany à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars', indique le groupe de luxe.

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +3.49%