LVMH : les actionnaires de Tiffany acceptent l'accord modifié

(CercleFinance.com) - LVMH annonce que les actionnaires de Tiffany ont voté à une très large majorité en faveur de l'accord modifié de fusion annoncé le 29 octobre 2020, relatif au projet d'acquisition du joaillier américain par LVMH, opération dont la finalisation est prévue jeudi 7 janvier 2021. Pour mémoire, l'amendement de fin octobre a modifié certains termes du contrat de fusion conclu en novembre 2019, ramenant le prix d'offre à 131,50 dollars par action Tiffany et mettant un terme aux actions judiciaires opposant les deux groupes de luxe.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.18%