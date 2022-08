LVMH: le titre reprend du terrain, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - LVMH se classe dans le haut du palmarès du CAC 40 ce lundi à la Bourse de Paris suite à relèvement d'objectif de cours de Bernstein, qui continue de considérer le géant français du luxe comme un 'gagnant' du secteur.



Vers 16h40, le titre du propriétaire, entre autres, du champagne Dom Pérignon et de la chaîne de parfumeries Sephora gagne 0,4% alors que le CAC avance de 0,1%.



Dans une note consacrée aujourd'hui à l'industrie du luxe, Bernstein indique avoir porté son objectif de cours de 781 à 811 euros, avec une opinion maintenue à 'surperformance' sur le titre.



Tout en soulignant que l'action évolue 29% au-dessus de ses plus bas annuels, l'intermédiaire dit considérer le groupe français comme un 'gagnant' du secteur, au même titre que l'italien Moncler.



Dans son étude, Bernstein indique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur les principaux acteurs du secteur après un premier semestre qu'il estime particulièrement réussi.



Plus globalement, l'analyste considère que la philosophie 'YOLO' ('you only live once', ce qui se traduit en français par 'on ne vit qu'une fois') qui caractérise aujourd'hui le consommateur haut de gamme a entraîné une lame de fond qui a bénéficié au secteur du luxe.



S'il s'attend à une normalisation de cet effet, Bernstein dit pronostiquer un processus de ralentissement 'graduel', qui va beaucoup dépendre - selon lui - de l'évolution du marché chinois et des conséquences de l'épidémie de Covid.