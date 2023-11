Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: le titre recule, UBS n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 10:46









(CercleFinance.com) - Le titre LVMH s'inscrit en net repli mardi matin à la Bourse de Paris, victime d'une dégradation de recommandation d'UBS.



Vers 10h40, l'action du numéro un mondial du luxe reculait de 1,1%, signant ainsi la plus forte baisse du CAC 40 tout en étant le titre le plus traité sur l'indice.



UBS a annoncé ce matin avoir ramené son conseil sur la valeur à 'neutre' contre 'acheter' auparavant, tout en abaissant son objectif de cours de 829,4 à 770 euros.



Dans une vaste étude consacrée au secteur du luxe, le broker dit s'attendre à une 'pause' dans le long antécédent de surperformance du titre après des années de gains de parts de marché.



S'il dit considérer l'action comme l'un des titres les plus défensifs du secteur, UBS explique désormais anticiper une 'phase de consolidation' dans un environnement économique plus incertain et après des années de surperformance vis-à-vis de ses comparables.



Pour UBS, le titre se traite actuellement à sa 'juste valeur'.





