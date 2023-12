Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: le titre au point mort, un analyste abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 15:40









(CercleFinance.com) - L'action LVMH fait preuve de lourdeur mercredi en Bourse de Paris alors que les analystes de Barclays ont annoncé avoir abaissé leur objectif de cours sur le titre.



Vers 15h30, le géant du luxe est inchangé ou presque alors qu'au même moment, l'indice CAC 40 avance de 0,6%.



Barclays, qui avait dégradé sa recommandation sur le titre en septembre dernier, indique avoir ramené sa cible de 820 à 800 euros.



Dans une note, le bureau d'études se dit à l'aise avec son nouveau conseil 'pondérer en ligne', disant anticiper un ralentissement de la dynamique de croissance du groupe, ainsi que de mauvaises nouvelles potentielles au niveau de ses marges bénéficiaires.



S'il affiche un léger gain de 4,8% depuis le début de l'année, le titre LVMH est parfaitement stable (-0,2%) sur les 12 mois écoulés.





