LVMH : le résultat opérationnel courant 2022 dépasse les 21 milliards d’euros

(AOF) - LVMH a dévoilé un résultat net part du groupe de 14,1 milliards d’euros en 2022, en croissance de 17 %. Le résultat opérationnel courant du numéro un mondial du luxe s’est établi à 21,1 milliards d’euros, en hausse de 23 %. La marge opérationnelle courante est ressortie à 26,6% contre 26,7% un an auparavant. Les ventes ont augmenté de 23%, dont 17% en organique, à 79,2 milliards d’euros. L’activité Mode & Maroquinerie, qui est la plus importante du groupe, affiche la croissance interne la plus élevée : +20%.

Son résultat opérationnel courant est en hausse de 22 % à 15,7 milliards d'euros.

Le cash-flow disponible d'exploitation du groupe a dépassé les 10 milliards d'euros.

" Avec un mois de janvier qui a bien démarré et malgré un contexte géopolitique et économique incertain, LVMH est confiant dans la poursuite de la croissance observée en 2022 " a indiqué la société à propos de ses perspectives.

Lors de l'Assemblée générale du 20 avril 2023, LVMH proposera un dividende de 12 euros par action. Un acompte sur dividende de 5 euros par action a été distribué le 5 décembre dernier. Le solde de 7 euros sera mis en paiement le 27 avril 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Positions géographiques solides avec des revenus de 44,7 Mds€ répartis entre la France pour 8 %, le reste de l’Europe pour 16 %, les Etats-Unis pour 24 %, le Japon pour 7 % et le reste de l’Asie pour 34 % ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques -mode & maroquinerie pour 47 %, vins & spiritueux pour 11 %- et la distribution sélective pour 23 %, les parfums et cosmétiques pour 12 % et les montres & joaillerie ;

- Modèle opérationnel fondé sur 6 piliers : organisation décentralisée, intégration verticale de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et croissance interne ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,3 % du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président directeur général du conseil d’administration de 15 membres.

Enjeux

- Stratégie d’innovation au service de 3 enjeux : attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme « inside LVMH » pour les étudiants, programme DARE pour les innovations en interne, accueil de 50 start-ups dans l’incubateur « le LVMH Luxury Lab » / R&D dans la cosmétique (200 brevets et « centres de recherche) / digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » : circularité créative : éco-conception à 100 % des produits et emballage zéro plastique fossile en 2030 / transparence avec la traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement en 2030 / engagement climat (trajectoire 15 ° et 100 % d’’énergie renouvelable pour les sites en boutiques en 2030) / biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes ((2026) et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas en 2030 ;

- Capacité à augmenter les prix dans la joaillerie et l’horlogerie, secteurs très concurrentiels.

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.