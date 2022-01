LVMH: le résultat net bondit de 156% en 2021, à 12 MdsE information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 17:57

(CercleFinance.com) - LVMH indique que ses ventes 2021 ont atteint 64,2 MdsE en 2021, soit une progression de 44% par rapport à l'exercice précédent, Bernard Arnault, p.d.-g. du groupe saluant 'une performance remarquable'.



Le résultat opérationnel courant a plus que doublé entre 2020 et 2021, et atteint désormais 17,1 MdsE.

Le hausse est encore plus importante pour le résultat net part du groupe, en hausse de 156% en un an, à 12 MdsE.



Toutes les activités ressortent en hausse organique par rapport à 2020, aussi bien les Vins & Spiritueux (+26%) que la Mode & Maroquinerie (+47%), que les Parfums et Cosmétiques (+27%), les Montres et Joaillerie (+40%) ou encore la distribution sélective (+18%).



Pour 2022, et dans un contexte de sortie progressive de crise sanitaire,LVMHindique vouloir 'maintenir une stratégie centrée sur le développement des marques, portée par une politique continue d'innovation et d'investissement'.



LVMH ajoute qu'un dividende de 10 euros par action sera proposé lors de la prochaine AG du 21 avril (un acompte de trois euros a déjà été distribué en décembre dernier).