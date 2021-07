Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : le pullback sous 700E se poursuit Cercle Finance • 16/07/2021 à 14:38









(CercleFinance.com) - LVMH se replie sous 650E après 3 échecs vers 670E (13, 14 et 15/07), le pullback amorcé sous 700E se poursuit en direction des 639E, l'ex zénith du 29 avril. C'est un seuil de rupture majeur puisque correspondant à un palier horizontal court terme et un soutien oblique moyen terme (risque de rechute vers 600E, ex-plancher du 13/05).

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.54%