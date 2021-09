LVMH : le PSG s'habille en Dior

(AOF) - Le Paris Saint-Germain et la maison Dior ont signé un partenariat de deux ans. Dès cette saison, Dior crée ainsi la garde-robe officielle du Club parisien et habillera l'équipe des Rouge & Bleu. C'est la première fois que la maison Dior s'associe à un club de sport. "Décontracté ou formel, cet élégant vestiaire conjugue nuances noires et bleu marine - dans une tonalité spécialement imaginée pour l'équipe du Paris Saint-Germain", indique l'équipe parisienne.