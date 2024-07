Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: le plongeon de -5% vers 655E fait mal au CAC40 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 09:13









(CercleFinance.com) - LVMH a publié mardi des trimestriels décevants, avec une croissance des ventes de +1% (il manque juste un zéro par rapport aux performances habituelles) et une chute de -14% du bénéfice, sans oublier des perspectives qui ne poussent pas à l'optimisme.

Le plongeon de -5% vers 655E fait mal au CAC40 mais l'ouverture d'un 'gap de rupture' sous 686,70E (support des 680E du 19/07 pulvérisé) risque de déboucher sur un retracement imminent du plancher annuel -et support crucial- des 647,4E du 17 janvier.

En cas d'enfoncement, la prochaine cible serait le plancher des 599/600E du 28 septembre 2022.





Valeurs associées LVMH 658,70 EUR Euronext Paris -4,76%