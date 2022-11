LVMH : Le Parisien rachète 30% de StudioFact

(AOF) - Le Parisien, propriété du groupe LVMH au même titre que les Echos, et StudioFact viennent d'annoncer la conclusion d'un accord par lequel le quotidien acquiert 30% du groupe de production audiovisuelle spécialiste du récit d'histoires vraies. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Les cofondateurs de StudioFact - Roxane Rouas-Rafowicz et Jacques Aragones - , conservent donc 70% du capital de la société.

Les deux entités, qui sont partenaires depuis septembre 2021 dans le cadre de documentaires et reportages, avaient déjà œuvré autour d'enquêtes inspirées par les journalistes du Parisien et diffusées en TV : " L'Affaire Athanor " sur France Télévisions, " Les mystères de l'affaire Jubillar " sur RMC Story, " Le Loup Blanc, l'étrange Gourou " sur M6 ou encore " Jeunesse Militante " sur LCP et la RTBF.

Selon un communiqué, ce " rapprochement permet au Parisien de faire son entrée dans la production de contenus TV, secteur en pleine croissance porté par l'explosion des besoins de plateformes en contenus premium et d'étendre le territoire de la marque dans l'audiovisuel pour suivre l'évolution de ses lecteurs ".

"Cette diversification s'inscrit dans notre volonté de faire du Parisien un média référent dans le domaine des grands récits, capable de produire aussi bien pour l'écrit, le numérique (les podcasts et la vidéo en particulier), et désormais les contenus TV ", souligne pour sa part Pierre Louette, président-directeur général du Groupe Les Echos-Le Parisien.

