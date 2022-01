Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: le mandat de rachats d'actions prend fin information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 10:41









(CercleFinance.com) - LVMH a fait état lundi du rachat de 417.261 de ses propres actions dans le cadre du mandat qui avait été confié en fin d'année dernière à un prestataire de services d'investissement.



Le mandat, qui a pris fin le 14 janvier, portait sur l'acquisition de titres LVMH pour un montant maximum de 300 millions d'euros, dans les limites du programme de rachat d'actions conduit par le géant français du luxe.



Au cours de Bourse actuel, les 417.261 actions rachetées représentant une enveloppe de plus de 284 millions d'euros.



Les actions rachetées sont destinées à être annulées, rappelle LVMH dans un communiqué.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +0.67%