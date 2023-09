Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: la famille Arnault fait un don aux Restos du Coeur information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - La famille Arnault, actionnaire de contrôle du groupe LVMH, s'est engagée lundi à verser une aide de 10 millions d'euros aux Restos du Coeur, qui connaissent actuellement d'importantes difficultés financières.



Dans un communiqué de presse, Bernard Arnault et sa famille soulignent que cette contribution d'urgence fait suite au 'cri d'alarme' lancé hier par le président de l'association.



Patrice Douret, le président bénévole des Restos du Coeur, a alerté hier sur TF1 de la situation 'grave' que traversent les Restos et appelé les forces politiques et économiques du pays à se mobiliser.



La famille Arnault dit ainsi avoir répondu à l'appel lancé par l'association, qui demeure à la recherche de fonds complémentaires pour finaliser son budget annuel.



'Par ce don solidaire, la famille Arnault souhaite contribuer activement à aider une magnifique association d'intérêt général qui oeuvre pour les plus fragiles, sans discontinuer depuis près de 40 ans', peut-on lire dans un communiqué de presse.



Antoine Arnault a prévu de se rendre demain dans les locaux des Restos du Coeur en présence d'Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Familles.





