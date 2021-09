Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : la cassure des 639E pourrait préfigurer 596,8E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 14:33









(CercleFinance.com) - Le secteur du luxe subit un nouveau repli de -3% en moyenne (rumeurs de mise en place éventuelle de nouveaux impôts sur la propriété et les successions en Chine). Pour LVMH la cassure du plancher majeur des 639E (testé les 8 et 19 juillet dernier) pourrait préfigurer le test des 600E (plancher du 13 mai) puis le comblement du 'gap' des 596,8E du 13 avril.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.10%