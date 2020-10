Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : l'UE valide le projet de rachat de Tiffany Cercle Finance • 27/10/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Tiffany a annoncé lundi que la Commission européenne avait approuvé son rachat par le géant français du luxe LVMH, une opération qui fait désormais l'objet d'un contentieux devant les tribunaux. Dans un avis transmis hier soir aux autorités boursières américaines, le joaillier américain précise que l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires à la finalisation de la fusion ont désormais été obtenues. Fin septembre, LVMH avait déposé une plainte auprès d'une Cour de Justice du Delaware, estimant que la pandémie de coronavirus lui permettait de renoncer à la réalisation de l'opération. Tiffany estime de son côté que le groupe français tente d'échapper à son obligation de s'acquitter du prix convenu lors de l'accord de rapprochement. Un procès de quatre jours doit se tenir début janvier 2021.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.84%