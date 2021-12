Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: Kylian Mbappé devient le nouvel ambassadeur de Dior information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 17:23









(CercleFinance.com) - Kylian Mbappé devient le nouvel ambassadeur de la Maison Dior. Il prêtera son image aux créations de Kim Jones, Directeur Artistique des Collections masculines, ainsi qu'au parfum Sauvage.



' La Maison Dior est ravie d'accueillir Kylian Mbappé, avec qui elle partage les valeurs d'excellence et de générosité ' indique le groupe.



Le footballeur est également parrain de l'association ' Premiers de cordée ' qui propose des initiations sportives aux enfants hospitalisés. Il a également lancé le 20 janvier 2020 son propre mouvement, ' Inspired by KM ', pour aider 98 enfants à accomplir leurs rêves et atteindre leurs objectifs.



' A seulement 22 ans, le jeune sportif est un des acteurs majeurs de l'équipe de France, avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde en 2018 ' rajoute le groupe.





