LVMH : Jean-Marc Mansvelt nommé directeur général de Berluti

(AOF) - Selon les informations de Reuters et d'Invest Securities, le groupe LVMH a nommé un nouveau Directeur Général pour sa marque Berluti : Jean-Marc Mansvelt. Actuellement directeur général de Chaumet, il occupera ses nouvelles fonctions à compter du 1er janvier. Berluti fabrique des souliers et des articles de maroquinerie pour hommes. Antoine Arnault conserve quant à lui la présidence de la marque (ainsi que la présidence de Loro Piana) et devrait, selon Les Echos, être appelé très prochainement à de nouvelles responsabilités.

Berluti a été retenu pour habiller les athlètes français lors des JO de 2024.

Enfin, Charles Leung, directeur général du joaillier Fred depuis 2018, est nommé directeur général de Chaumet.

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, leaders mondiaux, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Revenus de 79 Md€ réalisés entre la France pour 8 %, le reste de l’Europe pour 16 %, les Etats-Unis pour 27 %, le Japon pour 7 % et le reste de l’Asie pour 30 % ;

- Répartition des activités entre les 2 métiers historiques -mode & maroquinerie pour 42 %, vins & spiritueux pour 9 %- et la distribution sélective pour 19 %, les montres & joaillerie pour 14 % puis les parfums et cosmétiques ;

- Modèle opérationnel fondé sur 6 piliers : organisation décentralisée, intégration verticale de l’approvisionnement aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et sélectivité de la croissance externe ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,8 % du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président-directeur général du conseil de 16 administrateurs ;

- Bilan sain avec une dette nette de 9,2 Md€ face à 56,6 Md de fonds propres et 10 Md€ d’autofinancement libre.

Défis

- Stratégie d’innovation au service de 3 enjeux :

- attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme « inside LVMH » pour les étudiants, programme DARE pour les innovations en interne, accueil de 50 start-up dans l’incubateur « le LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (200 brevets et "centres de recherche"),

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » :

- engagement climat (100 % d’énergie renouvelable pour les sites en boutiques en 2030),

- circularité créative : écoconception à 100 % des produits et recyclage des matières premières à 70 % en 2030 (39 % en 2022),

- traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement en 2030,

- biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes (2026) et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas en 2030 (1,4 en 2022) ;

- Rotation prudente du portefeuille avec des cessions de petites marques et l’acquisition du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedemonte.

- Toujours une forte sensibilité du résultat à la mode & maroquinerie;

- Impact de l’inflation compensé par la capacité à augmenter les prix et par un effet de change favorable ;

- Après une fin 2022 marquée par les confinements, attente d’une reprise des ventes en Chine ;

- Après un exercice 2022 record en terme de ventes et profits, anticipations 2023 : accroître encore le leadership mondial ;

- Dividende 2022 de 12 € dont acompte de 5 € versé en décembre et rachats d’actions.

En savoir plus sur le secteur du luxe

Boom du marché pour encore plusieurs années

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.