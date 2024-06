Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: investit dans le restaurant 'Chez L'Ami Louis' à Paris information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - LVMH annonce un investissement majoritaire au sein du célèbre restaurant parisien 'Chez L'Ami Louis' qui fêtera ses 100 ans cette année et qui rejoint la division LVMH Hospitality Excellence.



Situé au coeur de Paris et fondé en 1924, 'Chez L'Ami Louis' est un véritable joyau parisien qui contribue au charme intemporel de la capitale française.



Cette institution parisienne, longtemps restée dans la même famille, a bâti sa réputation autour de la générosité de ses plats et de la qualité exceptionnelle de ses approvisionnements.





