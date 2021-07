Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : investissement dans Off-White Cercle Finance • 20/07/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - LVMH annonce un accord définitif par lequel il devient actionnaire majoritaire de Off-White LLC, propriétaire de la marque Off-White, avec une participation de 60%, Virgil Abloh demeurant directeur de création de la marque qu'il a fondée en 2013. Cet accord prévoit de s'appuyer sur l'expertise de LVMH pour lancer ensemble de nouvelles marques, mais également développer des partenariats avec des marques existantes dans différents secteurs, au-delà de celui de la mode. New Guards Group restera un partenaire opérationnel pour Off-White via son accord de licence. L'investissement de LVMH est soumis à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être finalisé sous 60 jours.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.20%