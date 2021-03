Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : Hennessy propose deux dames-jeannes exclusives Cercle Finance • 19/03/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - La MaisonHennessylève le voile sur un projet tenu secret depuis plusieurs mois: la création de deux dames-jeannes personnalisées par des artisans français. Pour la première fois de son histoire, la Maison Hennessy propose d'acquérir deux dames-jeannes exclusives. Ces contenants préservent un assemblage unique d'eaux-de-vie signé Renaud Fillioux de Gironde, Maître-Assembleur de la Maison de spiritueux. Ces dames-jeannes sur-mesure, contenant chacune 10 litres de cette nouvelle création, ont été pensées pour une édition rareet ne seront jamais reproduites en d'autres exemplaires, assure Hennessy.

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.57%