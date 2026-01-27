LVMH-Hausse surprise des ventes au T4 avec l'amélioration en Chine

LVMH LVMH.PA a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé de l'or qui pèsent sur ses marges.

Propriétaire de nombreuses marques, comme la maison Louis Vuitton et le cognac Hennessy, LVMH a affiché des ventes en hausse organique de 1% sur la période à 22,7 milliards d'euros, contre une baisse attendue de 0,3% selon un consensus Visible Alpha.

La division mode et maroquinerie, qui engrange la majeure partie des bénéfices, a cependant vu ses ventes du quatrième trimestre baisser de 3% en données organiques, conformément aux attentes.

LVMH a déclaré dans un communiqué avoir observé des signes encourageants d'un retour à la croissance en Asie sur la seconde partie de l’année, avec une augmentation des ventes sur le marché intérieur chinois au quatrième trimestre, confirmant ainsi la reprise observée par le groupe depuis plusieurs mois.

Ces résultats devraient renforcer les espoirs des investisseurs quant à une reprise du secteur du luxe en 2026, même si le résultat opérationnel courant annuel de LVMH a baissé de 9%.

Les marges ont été pénalisées par plusieurs facteurs, notamment l'effet de change (qui représente un peu plus de la moitié de la baisse), les droits de douane américains qui pèsent sur les exportations d'alcools haut de gamme et le prix record de l'or, qui a fait grimper les coûts d'importation des bijoux.

(Reportage Tassilo Hummel, rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)