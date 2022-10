Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: hausse de 28% des ventes sur neuf mois information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 17:58









(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise sur les neuf premiers mois de 2022 des ventes de 56,5 milliards d'euros, en hausse de 28 % par rapport à la même période de 2021.



La croissance organique des ventes s'établit à 20 %. Au troisième trimestre, la croissance organique des ventes ressort à 19 %.



L'activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance de ses ventes de 31% sur les neuf premiers mois de 2022 (24% en organique).



L'activité Vins & Spiritueux enregistre une croissance de ses ventes de 23% sur les neuf premiers mois de 2022 (14% en organique). L'activité Parfums & Cosmétiques enregistre une croissance de ses ventes de 19% (12% en organique).



Le groupe d'activités Montres & Joaillerie réalise une croissance de 23 % (16% en organique) de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2022.



' Malgré un contexte géopolitique et économique incertain, le Groupe est confiant dans la poursuite de la croissance actuelle et maintiendra une politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements ' indique le groupe.





